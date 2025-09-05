T e l A v i v , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' o p e r a z i o n e d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o a G a z a C i t y p o t r e b b e a u m e n t a r e i l r i s c h i o p e r l a v i t a d e g l i o s t a g g i . S e c o n d o Y n e t N e w s , l e I d f n o n h a n n o i n f o r m a z i o n i c h i a r e s u l l a l o r o p o s i z i o n e , m a s o l t a n t o v a l u t a z i o n i s u l l e a r e e d o v e s a r e b b e r o n a s c o s t i . U n a f o n t e m i l i t a r e h a d i c h i a r a t o a l g i o r n a l e i s r a e l i a n o c h e " è d i f f i c i l e p r e v e d e r e c o m e H a m a s t r a t t e r à g l i o s t a g g i , s e l i p r o t e g g e r à o l i u s e r à c o m e s c u d i , o s e n e u c c i d e r à a l c u n i p e r m a n i p o l a r e l a s i t u a z i o n e o p p u r e s e l i t r a s f e r i r à n a s c o n d e n d o l i f r a l e f o l l e d i s f o l l a t i . L e I d f i n t e n d o n o e s e r c i t a r e c a u t e l a n e i l u o g h i i n c u i s i r i t i e n e s i a n o d e t e n u t i g l i o s t a g g i . L ' e s e r c i t o s i s t a p r e p a r a n d o a l l ' e v e n t u a l i t à c h e g l i o s t a g g i v e n g a n o t r a s f e r i t i d a l l e l o r o p o s i z i o n i a t t u a l i , n a s c o s t i f r a c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e d i r e t t e v e r s o s u d n e l l ' a m b i t o d e l l ' e v a c u a z i o n e d i G a z a C i t y a t t r a v e r s o c o r r i d o i s i c u r i d o v e l e I d f n o n a p r i r e b b e r o i l f u o c o .