T e l A v i v , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a c o n v o c a t o u n a r i u n i o n e s u l l a p o s s i b i l i t à d i a p p l i c a r e l a s o v r a n i t à s u l l a C i s g i o r d a n i a e a d o t t a r e m i s u r e n e i c o n f r o n t i d e l l ' A u t o r i t à P a l e s t i n e s e i n r i s p o s t a a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l ' A u t o r i t à P a l e s t i n e s e c o m e S t a t o d a p a r t e d e l l a F r a n c i a e d i a l t r i P a e s i . I n i z i a l m e n t e p r e v i s t a p e r o g g i , l a r i u n i o n e d o v r e b b e s v o l g e r s i g i o v e d ì , r i p o r t a i l J e r u s a l e m P o s t , c h e c i t a d i v e r s i f u n z i o n a r i i s r a e l i a n i c h e h a n n o r i f e r i t o c h e I s r a e l e s t a v a l u t a n d o l ' a n n e s s i o n e d e l l a C i s g i o r d a n i a c o m e p o s s i b i l e r i s p o s t a a l r i c o n o s c i m e n t o d a p a r t e d i a l c u n i P a e s i d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e . N o n s o n o a n c o r a c h i a r e l e m o d a l i t à d i u n ' e v e n t u a l e a n n e s s i o n e , n é c o s a r i g u a r d e r e b b e i n p a r t i c o l a r e , s e s o l o g l i i n s e d i a m e n t i i s r a e l i a n i o a l c u n i d i e s s i , o p p u r e a r e e s p e c i f i c h e d e l l a C i s g i o r d a n i a c o m e l a V a l l e d e l G i o r d a n o , e s e a l l e d i s c u s s i o n i s e g u i r e b b e r o p a s s i c o n c r e t i , i l c h e p r o b a b i l m e n t e c o m p o r t e r e b b e u n l u n g o p r o c e s s o l e g i s l a t i v o . Q u a l s i a s i p a s s o v e r s o l ' a n n e s s i o n e d e l l a C i s g i o r d a n i a s u s c i t e r e b b e p r o b a b i l m e n t e u n a d i f f u s a c o n d a n n a d a p a r t e d e i p a l e s t i n e s i , c h e a s p i r a n o a q u e l t e r r i t o r i o p e r u n f u t u r o S t a t o , n o n c h é d e i P a e s i a r a b i e o c c i d e n t a l i . N o n è n e m m e n o c h i a r o q u a l e s i a l a p o s i z i o n e d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p s u l l a q u e s t i o n e . I l s i t o i s r a e l i a n o W a l l a h a r i f e r i t o d o m e n i c a c h e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i G i d e o n S a ' a r e i l s e g r e t a r i o d i S t a t o a m e r i c a n o M a r c o R u b i o h a n n o d i s c u s s o d e l t e m a d e l l a s o v r a n i t à d e l l a C i s g i o r d a n i a d u r a n t e l a v i s i t a d e l p r i m o a W a s h i n g t o n l a s c o r s a s e t t i m a n a .