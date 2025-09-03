T e l A v i v , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a f o n t e d e l l a s i c u r e z z a i s r a e l i a n a s t i m a c h e t r a 7 0 . 0 0 0 e 8 0 . 0 0 0 p e r s o n e s i a n o s t a t e s f o l l a t e d a G a z a C i t y , l a m a g g i o r p a r t e d e l l e q u a l i n e l l e u l t i m e 7 2 o r e . L o r i p o r t a H a a r e t z . P r i m a d e l l ' o c c u p a z i o n e p i a n i f i c a t a , c i r c a 1 , 2 m i l i o n i d i r e s i d e n t i e s f o l l a t i s i t r o v a v a n o i n c i t t à . " H a m a s s t a a d o t t a n d o d i v e r s e m i s u r e p e r i m p e d i r e l o s p o s t a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e v e r s o s u d d a G a z a C i t y " , h a a f f e r m a t o l a f o n t e , a g g i u n g e n d o c h e l ' a r e a u m a n i t a r i a n e l s u d d i G a z a s a r à a m p l i a t a p e r o s p i t a r e c i r c a d u e m i l i o n i d i p e r s o n e . " L e i n f r a s t r u t t u r e u m a n i t a r i e n e l s u d s o n o p r e d i s p o s t e e d i m e n s i o n a t e p e r l a p o p o l a z i o n e i n c o n f o r m i t à c o n i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " , h a a f f e r m a t o l a f o n t e , s o t t o l i n e a n d o c h e i m i g l i o r a m e n t i c o n t i n u e r a n n o p a r a l l e l a m e n t e a l l ' e v a c u a z i o n e d a G a z a C i t y .