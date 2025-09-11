R i a d , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n c o n s e n s o p e r c o m p l e t a r e i n e g o z i a t i p e r i l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a , " i n u n m o d o u t i l e a g l i o b i e t t i v i p a l e s t i n e s i " , s a r e b b e a n c o r a p r e s e n t e a l l ' i n t e r n o d e l l a l e a d e r s h i p d i H a m a s , n o n o s t a n t e i l t e n t a t o a s s a s s i n i o d i a l t i f u n z i o n a r i d e l g r u p p o i s l a m i s t a i n Q a t a r . L o s c r i v e i l q u o t i d i a n o s a u d i t a A s h a r q A l - A w s a t , a g g i u n g e n d o c h e l e r i c h i e s t e d i H a m a s p r e v e d o n o " l a f i n e c o m p l e t a d e l l a g u e r r a e l a g a r a n z i a d e l r i t i r o d e l l e f o r z e i s r a e l i a n e d a l l a S t r i s c i a " . S e c o n d o i l g i o r n a l e , n e i p r o s s i m i g i o r n i i c o n t a t t i c o n i m e d i a t o r i s a r a n n o r i p r i s t i n a t i , n o n a p p e n a l a s i t u a z i o n e d e l l a s i c u r e z z a s i s a r à s t a b i l i z z a t a p e r c o n s e n t i r e l a r i p r e s a d e i n e g o z i a t i .