T e l A v i v , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a S u m u d F l o t i l l a d o v r e b b e a r r i v a r e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a n e l l e p r o s s i m e 2 4 o r e . K a n N e w s h a r i f e r i t o d e l p i a n o i s r a e l i a n o p e r b l o c c a r e l e i m b a r c a z i o n i . " I s r a e l e - a f f e r m a l a t e l e v i s i o n e p u b b l i c a i s r a e l i a n a - n o n i n t e n d e c o n s e n t i r e a l l e n a v i d i r o m p e r e i l b l o c c o n a v a l e i m p o s t o a l l a S t r i s c i a d i G a z a p e r n o n c r e a r e u n p r e c e d e n t e . A c a u s a d e l l ' e l e v a t o n u m e r o d i n a v i , i l p i a n o i s r a e l i a n o è d i p r e n d e r n e i l c o n t r o l l o u t i l i z z a n d o l a 1 3 ° f l o t t i g l i a ( S h a y e t e t 1 3 ) " , l ' u n i t à d i i n c u r s o r i d e l l a m a r i n a i s r a e l i a n a . S e c o n d o i l p i a n o , " c e n t i n a i a d i a t t i v i s t i s a r a n n o r a d u n a t i s u g r a n d i n a v i m i l i t a r i e c o n d o t t i i n I s r a e l e a t t r a v e r s o i l p o r t o d i A s h d o d p e r e s s e r e i n t e r r o g a t i e t r a s f e r i t i . I l f a t t o c h e c i s i a n o c i r c a c i n q u a n t a i m b a r c a z i o n i n o n c o n s e n t i r à i l l o r o t r a i n o , q u i n d i a l c u n e i m b a r c a z i o n i s a r a n n o a f f o n d a t e i n m a r e . Q u e s t a f l o t t i g l i a è m o l t o d i v e r s a d a l l e p r e c e d e n t i , a n c h e p e r c h é c o m p r e n d e d e c i n e d i i m b a r c a z i o n i e d è a c c o m p a g n a t a d a n a v i d a g u e r r a . I s r a e l e n o n h a m a i a f f r o n t a t o u n e v e n t o d e l g e n e r e i n p a s s a t o , e l a g e s t i o n e d e l l a f l o t t i g l i a , c h e s t a c e r c a n d o d i r o m p e r e i l b l o c c o n a v a l e d i G a z a , p r o b a b i l m e n t e c o n t i n u e r à a n c h e d u r a n t e l o Y o m K i p p u r " . " I n m a t t i n a t a - p r o s e g u e K a n N e w s - i l p r e m i e r i t a l i a n o G i o r g i a M e l o n i h a e s p r e s s o i l s u o s o s t e g n o a l l ' i n i z i a t i v a d i T r u m p p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a , a v v e r t e n d o c h e i l t e n t a t i v o d e l l a f l o t t i g l i a d i r o m p e r e i l b l o c c o n a v a l e p o t r e b b e e s s e r e u s a t o c o m e p r e t e s t o p e r i n a s p r i r e l a v i o l e n z a n e l l a r e g i o n e . H a i n v i t a t o g l i o r g a n i z z a t o r i d e l l a f l o t t i g l i a a f e r m a r s i e a d a c c e t t a r e u n a d e l l e p r o p o s t e p e r i l t r a s f e r i m e n t o d e g l i a i u t i a t t r a v e r s o r o t t e s i c u r e , s e n z a c o m p r o m e t t e r e l ' a c c o r d o e m e r g e n t e e s e n z a ' d a n n e g g i a r e p r o p r i o l a p o p o l a z i o n e d i G a z a a c u i l a f l o t t i g l i a è d e s t i n a t a ' . S u c c e s s i v a m e n t e , i l g o v e r n o i t a l i a n o h a o r d i n a t o a l l a M a r i n a M i l i t a r e i t a l i a n a d i r i t i r a r s i d a l l a s c o r t a a l l a f l o t t i g l i a " .