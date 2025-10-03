W a s h i n g t o n , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L e o s s e r v a z i o n i p r e l i m i n a r i d i H a m a s s u l p i a n o a m e r i c a n o p e r G a z a s o n o s t a t e t r a s m e s s e i e r i a l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p d a l l ' e m i r o d e l Q a t a r i n u n a t e l e f o n a t a . L o r i p o r t a i l q u o t i d i a n o l i b a n e s e a l - A k h b a r . I l g i o r n a l e r i f e r i s c e i n o l t r e , c i t a n d o l e s u e f o n t i , c h e i f u n z i o n a r i a m e r i c a n i h a n n o c h i a r i t o a l C a i r o c h e i l p i a n o d i T r u m p è " l ' u l t i m a o p p o r t u n i t à " p r i m a d i c o n s e n t i r e a I s r a e l e d i c o n d u r r e u n ' o p e r a z i o n e m i l i t a r e s u l a r g a s c a l a a G a z a p e r e l i m i n a r e H a m a s e a l t r e o r g a n i z z a z i o n i t e r r o r i s t i c h e l o c a l i .