G a z a , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - H a m a s h a a c c e t t a t o i n l i n e a d i p r i n c i p i o i l p i a n o d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a a G a z a , c h e p r e v e d e l ' i m m e d i a t o r i l a s c i o d i t u t t i g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i . L o r i f e r i s c o n o f o n t i a c o n o s c e n z a d e l l a q u e s t i o n e a d H a a r e t z . S e m b r a c h e i l Q a t a r s i a s t a t o c o i n v o l t o n e l t e n t a t i v o d i c o n v i n c e r e H a m a s a d a c c e t t a r e l ' i m p a l c a t u r a d e l l ' a c c o r d o e T r u m p s p e r a d i f i n a l i z z a r l o c o n i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u q u a n d o s i i n c o n t r e r a n n o l u n e d ì . C o m e p a r t e d e l l ' a c c o r d o p e r g a r a n t i r e i l r i l a s c i o d i t u t t i g l i o s t a g g i , v i v i e d e c e d u t i , I s r a e l e r i l a s c e r e b b e c e n t i n a i a d i p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i e r i t i r e r e b b e g r a d u a l m e n t e l e s u e f o r z e d a l l a S t r i s c i a d i G a z a .