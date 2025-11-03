R a m a l l a h , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n g i o v a n e p a l e s t i n e s e è s t a t o u c c i s o d a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o s p a r a t i d a c o l o n i n e l n o r d d i H e b r o n . L o r i p o r t a l ' a g e n z i a d i s t a m p a p a l e s t i n e s e W a f a a g g i u n g e n d o c h e " l e f o r z e d e l l ' I d f h a n n o i m p e d i t o a l l e s q u a d r e d e l l a M e z z a l u n a R o s s a p r e s e n t i n e l l a z o n a d i r a g g i u n g e r e i l f e r i t o , l a s c i a n d o l o s a n g u i n a n t e a t e r r a f i n o a l l a m o r t e p e r l e f e r i t e . I n s e g u i t o , l a s u a f a m i g l i a è s t a t a c o n v o c a t a p e r i d e n t i f i c a r e i l c o r p o , c h e è s t a t o p o r t a t o i n u n a l o c a l i t à s c o n o s c i u t a " .