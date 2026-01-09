R a m a l l a h , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - C o l o n i i s r a e l i a n i h a n n o f a t t o i r r u z i o n e n e l l a n o t t e i n u n a s c u o l a p a l e s t i n e s e n e l v i l l a g g i o d i J a l u d , n e l l a C i s g i o r d a n i a c e n t r a l e , i n c e n d i a n d o u n ' a u l a . A t t a c c h i s o n o a v v e n u t i a n c h e n e l v i l l a g g i o d i B a z a r i y a h , n e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e , d o v e s o n o s t a t i i n c e n d i a t i a l c u n i a u t o v e i c o l i . L o r i p o r t a n o i m e d i a p a l e s t i n e s i , s e c o n d o c u i g l i a g g r e s s o r i a v r e b b e r o a n c h e s c r i t t o c o n l o s p r a y l a p a r o l a " v e n d e t t a " e i n o m i d i d u e c o l o n i f e r i t i n e l l e s p a r a t o r i e d e l l a p o l i z i a n e l 2 0 2 5 . L e I d f h a n n o a f f e r m a t o c h e i s o l d a t i h a n n o r i c e v u t o " u n a s e g n a l a z i o n e r i g u a r d a n t e a t t i d i v a n d a l i s m o d a p a r t e d i c i v i l i i s r a e l i a n i " , a g g i u n g e n d o c h e " q u a n d o l e t r u p p e s o n o a r r i v a t e s u l p o s t o , n o n e r a n o p r e s e n t i i n d i v i d u i s o s p e t t i . L e f o r z e d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n e h a n n o i n i z i a t o a i n d a g a r e s u g l i i n c i d e n t i " .