T e l A v i v , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I c o l l o q u i p e r l a s e c o n d a f a s e d e l l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o i n i z i e r a n n o i l g i o r n o d o p o i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i . L o h a n n o r i f e r i t o f o n t i a l c a n a l e t e l e v i s i v o q a t a r i n o A l - A r a b y , s e n z a p r e c i s a r e s e s i i n t e n d a l a r e s t i t u z i o n e d i t u t t i g l i o s t a g g i , c o m p r e s i q u e l l i d e c e d u t i , o s o l o d i q u e l l i a n c o r a i n v i t a . I l c a n a l e r i p o r t a a n c h e c h e l ' E g i t t o h a i n f o r m a t o i d i p l o m a t i c i a m e r i c a n i c h e n o n p e r m e t t e r à a I s r a e l e d i m a n t e n e r e u n a p r e s e n z a p e r m a n e n t e l u n g o i l c o n f i n e e g i z i a n o c o n G a z a . I s r a e l e h a i n s i s t i t o p e r m a n t e n e r e l e t r u p p e n e l l ' a r e a d e l C o r r i d o i o F i l a d e l f i a , p e r c o n t r a s t a r e q u e l l a c h e d e s c r i v e c o m e u n a m a s s i c c i a a t t i v i t à d i c o n t r a b b a n d o .