B e i r u t , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A t t a c c h i a e r e i i s r a e l i a n i s o n o i n c o r s o n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e . L o r i p o r t a n o i m e d i a l i b a n e s i , d o p o c h e l ' I d f a v e v a d i r a m a t o a v v i s i d i e v a c u a z i o n e n e l l e c i t t à d i K f a r T e b n i t e A i n Q a n a . I s r a e l e e L i b a n o h a n n o c o n c o r d a t o u n c e s s a t e i l f u o c o m e d i a t o d a g l i S t a t i U n i t i n e l n o v e m b r e 2 0 2 4 , p o n e n d o f i n e a o l t r e u n a n n o d i c o m b a t t i m e n t i t r a I s r a e l e e H e z b o l l a h , c u l m i n a t i i n a t t a c c h i i s r a e l i a n i e u n ' o f f e n s i v a d i t e r r a c h e h a n n o g r a v e m e n t e i n d e b o l i t o i l g r u p p o t e r r o r i s t i c o . D a a l l o r a , l e p a r t i s i s o n o s c a m b i a t e a c c u s e s u l l e v i o l a z i o n i , c o n I s r a e l e c h e h a i n s i s t i t o s u l f a t t o c h e H e z b o l l a h s i è r i a r m a t o e h a l a n c i a t o a t t a c c h i a e r e i r e g o l a r i i n r i s p o s t a .