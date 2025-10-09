G a z a C i t y , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e r i l a s c e r à c i r c a 2 . 0 0 0 p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i i n c a m b i o d i 2 0 o s t a g g i v i v i . L o h a d i c h i a r a t o a l l ' A f p u n a l t o f u n z i o n a r i o d i H a m a s , a g g i u n g e n d o c h e f r a i d e t e n u t i v i s a r e b b e r o 2 5 0 e r g a s t o l a n i e a l t r e 1 . 7 0 0 p e r s o n e a r r e s t a t e d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a . L o s c a m b i o d o v r e b b e a v v e n i r e e n t r o 7 2 o r e d a l l ' a t t u a z i o n e d e l l ' a c c o r d o , c h e è s t a t o " c o n c o r d a t o a n c h e c o n l e f a z i o n i p a l e s t i n e s i " . U n a f o n t e p a l e s t i n e s e h a d i c h i a r a t o a l c a n a l e s a u d i t a A l - S h a r q c h e i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i e d e i p r i g i o n i e r i d e t e n u t i d a I s r a e l e i n i z i e r à " e n t r o 7 2 o r e d a l l ' e n t r a t a i n v i g o r e d e l l ' a c c o r d o " . L ' e m i t t e n t e c i t a f o n t i b e n i n f o r m a t e , s e c o n d o c u i q u e s t o a v v e r r à l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . U n a l t r o c a n a l e s a u d i t a , A l - H a d a t h , r i f e r i s c e c h e i l c o n t o a l l a r o v e s c i a d i 7 2 o r e p e r i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i i n i z i e r à d o p o c h e l e t r u p p e i s r a e l i a n e s i s a r a n n o r i t i r a t e s e c o n d o l e l i n e e c o n c o r d a t e a G a z a , i l c h e a v v e r r à u n a v o l t a c h e l ' a c c o r d o s a r à r a t i f i c a t o d a I s r a e l e . L ' a c c o r d o p r e v e d e " r i t i r i p r o g r a m m a t i " d e l l e t r u p p e i s r a e l i a n e , h a d i c h i a r a t o l a f o n t e d e l l ' A f p , e i n c l u d e " g a r a n z i e d a p a r t e d e l p r e s i d e n t e T r u m p e d e i m e d i a t o r i " . L a f o n t e p a l e s t i n e s e c i t a t a d a a l - S h a r q a f f e r m a c h e , i n b a s e a l l ' a c c o r d o , l e f o r z e i s r a e l i a n e s i r i t i r e r a n n o d a l v a l i c o d i R a f a h e d a l l e s u e v i c i n a n z e e c h e l ' a c c o r d o p r e v e d e a n c h e i l t r a s f e r i m e n t o d i p a z i e n t i e f e r i t i p a l e s t i n e s i i n E g i t t o p e r l e c u r e ; i n o l t r e , i l v a l i c o d i R a f a h s a r à a p e r t o i n e n t r a m b e l e d i r e z i o n i u n a v o l t a c h e l ' a c c o r d o e n t r e r à i n v i g o r e . N e i p r i m i c i n q u e g i o r n i d e l c e s s a t e i l f u o c o e n t r e r e b b e r o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a a l m e n o 4 0 0 c a m i o n d i a i u t i a l g i o r n o , p e r p o i a u m e n t a r e n e i g i o r n i s u c c e s s i v i . E ' i n o l t r e p r e v i s t o i l “ r i t o r n o i m m e d i a t o d e g l i s f o l l a t i d a l s u d d e l l a S t r i s c i a d i G a z a a G a z a C i t y e n e l n o r d ” .