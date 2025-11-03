T e l A v i v , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D u e p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e i n a t t a c c h i a e r e i i s r a e l i a n i n e l s u d d e l L i b a n o . L o r i p o r t a n o i m e d i a i s r a e l i a n i , s e c o n d o i q u a l i , i n u n a t t a c c o a d a l - S h a r q i y a - n e l q u a l e l ' o b i e t t i v o e r a i l c o m a n d a n t e d i H e z b o l l a h M u h a m m a d A l i H a d i d , s o p r a v v i s s u t o a u n a t t a c c o d i i e r i - u n a p e r s o n a è s t a t a u c c i s a e s e t t e s o n o r i m a s t e f e r i t e . I n u n a l t r o a t t a c c o , c h e h a p r e s o d i m i r a u n a m o t o c i c l e t t a a d A i t a a l - S h a a b , s a r e b b e s t a t a u c c i s a u n ' a l t r a p e r s o n a .