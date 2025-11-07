R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e v i o l e n z e a l l o n t a n a n o l a p a c e e l a s i c u r e z z a p e r t u t t i , a n c h e p e r I s r a e l e . D o b b i a m o e l i m i n a r e t u t t i q u e g l i o s t a c o l i c h e s i f r a p p o n g o n o a l l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i d u e p o p o l i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , d u r a n t e l ' i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a P a l e s t i n a , M a h m o u d A b b a s . P e r i l C a p o d e l l o S t a t o M a t t a r e l l a s o n o i n a c c e t t a b i l i l e v i o l e n z e d e i c o l o n i e i l t e n t a t i v o d i e r o d e r e T e r r i t o r i p a l e s t i n e s i . M a t t a r e l l a h a q u i n d i r i b a d i t o c h e “ A n p è u n i n t e r l o c u t o r e f o n d a m e n t a l e i n q u e s t o m o m e n t o c o s ì i m p o r t a n t e e d e l i c a t o ” .