Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Le violenze allontanano la pace e la sicurezza per tutti, anche per Israele. Dobbiamo eliminare tutti quegli ostacoli che si frappongono alla soluzione dei due Stati due popoli". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. Per il Capo dello Stato Mattarella sono inaccettabili le violenze dei coloni e il tentativo di erodere Territori palestinesi. Mattarella ha quindi ribadito che “Anp è un interlocutore fondamentale in questo momento così importante e delicato”.
7 novembre, 2025 • 14:50