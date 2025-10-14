R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n M e d i o O r i e n t e , a l l a f e r i t a a t r o c e d e l l ’ a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 , h a f a t t o s e g u i t o u n a r e a z i o n e , c h e h a s u p e r a t o n o n s o l t a n t o c r i t e r i d i p r o p o r z i o n a l i t à , m a a n c h e i c o n f i n i d i u m a n i t à . O g g i c ’ è ' u n a s c i n t i l l a d i s p e r a n z a ' - c o m e V o s t r a S a n t i t à h a r i m a r c a t o - c h e v a s o s t e n u t a c o n c o n v i n z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l l ' i n c o n t r o c o n P a p a L e o n e X I V . " L a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i r i m a s t i i n v i t a è d i g r a n d e v a l o r e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - e c o i n v o l g e q u a n t i h a n n o a c u o r e c i v i l t à e d i g n i t à d e l l e p e r s o n e , r i v o l g e n d o u n p e n s i e r o a c o l o r o c h e s o n o m o r t i i n q u e l l a c r u d e l e c o n d i z i o n e d i p r i g i o n i a . I l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a c o n s e n t e d i i n i z i a r e a p o r r e r i p a r o a q u e l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e , c o s ì p r o v a t a d a b r u t a l e s o f f e r e n z a . C i a u g u r i a m o c h e i l n e g o z i a t o i n a t t o s u l l e t a p p e s u c c e s s i v e s i c o n c l u d a p o s i t i v a m e n t e e c o n d u c a , a l p i ù p r e s t o , a u n ’ i n t e r r u z i o n e d e f i n i t i v a d e l l e o s t i l i t à e d e l l e v i o l e n z e n e l l a S t r i s c i a , a b e n e f i c i o a n c h e d e l l a g e n e r a l e s t a b i l i t à d e l M e d i o O r i e n t e e d e i L u o g h i S a n t i , p e r r i l a n c i a r e l a s o l u z i o n e d i u n o S t a t o p e r c i a s c u n o d i d u e p o p o l i , l a s o l a i n g r a d o d i c o n s e n t i r e l a p o s s i b i l i t à d i u n f u t u r o i n c u i t u t t i – I s r a e l e e P a l e s t i n a - t r o v i n o p a c e e s i c u r e z z a " .