L u b i a n a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " P r e o c c u p a z i o n e i n d u c e q u a n t o a v v e n u t o i n Q a t a r . C o m e h a d e t t o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i t a l i a n a " e s p r i m e n d o " l a s o l i d a r i e t à n e i c o n f r o n t i d e l Q a t a r , è i n a c c e t t a b i l e c h e s i v i o l i c o s ì l a s o v r a n i t à d i u n a l t r o P a e s e " . L o h a a f f e r m a t o a L u b i a n a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n l ' o m o l o g a s l o v e n a N a t a s a P i r c M u s a r .