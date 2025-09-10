L u b i a n a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n M e d i o O r i e n t e l a s i t u a z i o n e r i m a n e d r a m m a t i c a : d o p o l a p a g i n a o s c u r a , d r a m m a t i c a m e n t e n e r a n e l l a s t o r i a d e l l ' u m a n i t à , d e l 7 d i o t t o b r e , c o n o s t a g g i a n c o r a d e t e n u t i d a H a m a s i n m a n i e r a d a v v e r o i n a m m i s s i b i l e , v i s o n o d e l l e c o n d i z i o n i c h e s i s o n o a p p a l e s a t e c o m e s e m p r e p i ù i n a c c e t t a b i l i e d i d i m e n s i o n i t r a g i c h e . Q u e l l o c h e a v v i e n e a G a z a n o n è a c c e t t a b i l e , u n a p o p o l a z i o n e i n t e r a r i d o t t a a l l a f a m e è u n a c o n d i z i o n e c h e l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e e l e c o s c i e n z e i n d i v i d u a l i n o n p o s s o n o a c c e t t a r e . C o s ì c o m e n o n è a c c e t t a b i l e l ' i n t e n z i o n e d i e s p e l l e r e d a u n t e r r i t o r i o u n a p o p o l a z i o n e o q u e l l a d i o c c u p a r e t e r r i t o r i d e l l ' A u t o r i t à p a l e s t i n e s e , i n C i s g i o r d a n i a , r e n d e n d o i m p o s s i b i l e u n a s o l u z i o n e p o l i t i c a d e f i n i t i v a i n q u e l l a r e g i o n e , c h e è a v a n t a g g i o d i t u t t i , a n c h e d e l l a s i c u r e z z a d i I s r a e l e " . L o h a a f f e r m a t o a L u b i a n a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n l ' o m o l o g a s l o v e n a N a t a s a P i r c M u s a r .