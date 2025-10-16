R o m a , 1 6 o t t . A d n k r o n o s ) - I l M e d i t e r r a n e o " è s t a t o - e d e v e c o n t i n u a r e a d e s s e r e - u n m a r e d i p r o s s i m i t à e d i r e c i p r o c o a r r i c c h i m e n t o . G l i u l t i m i d u e a n n i d i g u e r r a i n M e d i o O r i e n t e - c o n s u m a t i n e l q u o t i d i a n o s t i l l i c i d i o d i v i t e u m a n e - h a n n o t r a d i t o q u e s t o i d e a l e , p e s a n d o t e r r i b i l m e n t e s u l l e c o s c i e n z e d i t u t t i . O g g i v e d i a m o f i n a l m e n t e r i a c c e n d e r s i l a s p e r a n z a e s o l l e c i t i a m o l ’ i m p e g n o d i t u t t i g l i a t t o r i r e g i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i p e r r e n d e r e s o l i d o q u e s t o p r i m o p a s s o d i r e s p o n s a b i l i t à , p e r c h é c o n d u c a a l l a p a c e " . L o a f f e r m a i l p r e s i e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a l l ' u n d i c e s i m a e d i z i o n e d i M e d - D i a l o g h i m e d i t e r r a n e i c h e s i s v o l g e a N a p o l i . " L o c h i e d i a m o , i n p r i m o l u o g o , p e r q u a n t o c i r i g u a r d a , a l l a U n i o n e e u r o p e a , e s i g n i f i c a t i v i - p r o s e g u e i l C a p o d e l l o S t a t o - s o n o i p a s s i i n a t t o , n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e i l c a m m i n o c h e s i è a p p e n a a v v i a t o n o n è p r i v o d i a s p e r i t à , p o s s i b i l i a r r e t r a m e n t i e a v r à p e r c i ò t a n t o p i ù b i s o g n o d i u n ’ a z i o n e d i c o s t a n t e s o s t e g n o d e l l a C o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e " .