R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ O c c o r r e p r o c e d e r e c o n g r a n d e c o n c r e t e z z a p e r g l i a i u t i u m a n i t a r i e l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a e v e r s o l a c r e a z i o n e d i d u e S t a t i n e l l a r e g i o n e . Q u e s t i o b i e t t i v i p a s s a n o a t t r a v e r s o i l d i s a r m o d i H a m a s e i l f o r t e c o i n v o l g i m e n t o d e i P a e s i a r a b i ” . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , d u r a n t e l ' i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a P a l e s t i n a , M a h m o u d A b b a s . “ B i s o g n a f a r e p r e s t o - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - p e r e v i t a r e c h e c h i n o n v u o l e l a p a c e , i n e n t r a m b i g l i s c h i e r a m e n t i , p o s s a r i o r g a n i z z a r s i . È i n d i s p e n s a b i l e a s s e c o n d a r e i l p i a n o d i p a c e d i S h a r m e l - S h e i k h , m a n t e n e n d o i l r i s p e t t o d e l c e s s a t e i l f u o c o d a a m b o l e p a r t i " .