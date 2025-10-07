R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 o t t o b r e d e l 2 0 2 3 r i m a n e e r i m a r r à n e l l e c o s c i e n z e c o m e u n a p a g i n a t u r p e d e l l a s t o r i a : u n v i l e a t t a c c o t e r r o r i s t i c o c h e a v v e n n e c o n t r o i n e r m i c i t t a d i n i i s r a e l i a n i , r e c a n d o g r a v e d a n n o a l l a c a u s a d e l l a p a c e e d e l l a r e c i p r o c a s i c u r e z z a i n P a l e s t i n a . U n a f e r i t a c h e h a c o l p i t o o g n i p o p o l o " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . " L ’ o r r o r e e l a c o n d a n n a , p u b b l i c a m e n t e e r i p e t u t a m e n t e e s p r e s s a , p e r l a v i o l e n z a c r u d e l e e i n a c c e t t a b i l e d e l l e a r m i d i I s r a e l e - c h e f a p a g a r e a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a u n i n t o l l e r a b i l e p r e z z o d i m o r t e , f a m e e d i s p e r a z i o n e , c u i è i n d i s p e n s a b i l e p o r r e f i n e , c o n l a n e c e s s i t à c h e I s r a e l e a p p l i c h i c o n p i e n e z z a l e n o r m e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o - n o n a t t e n u a o r r o r e e c o n d a n n a - a g g i u n g e i l C a p o d e l l o S t a t o - p e r l a r a c c a p r i c c i a n t e e d e f f e r a t a v i o l e n z a c o n s u m a t a q u e l g i o r n o d a H a m a s " .