R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S u l l a b a s e d i q u a l e d i r i t t o I s r a e l e c o n t r o l l a l e a c q u e t e r r i t o r i a l i e i n t e r n a z i o n a l i d i f r o n t e a G a z a ? P e r i l g o v e r n o I t a l i a n o è l e g a l e i l b l o c c o n a v a l e d i I s r a e l e i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i ? M i n i s t r o T a j a n i , l e i h a d i c h i a r a t o c h e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e v a l e f i n o a u n c e r t o p u n t o : d o p o q u e l p u n t o c o s a p e n s a c h e c i s i a ? C r e d e a n c h e l e i , c o m e h a d e t t o q u i i n a u l a i l m i n i s t r o N o r d i o , c h e a l l a f i n e p r e v a l g a l a l e g g e d e l p i ù f o r t e ? P e r q u e s t o , p e r c h é s i a m o p o l i t i c a m e n t e i r r i l e v a n t i , p e n s a c h e c o n t e r e m o d i p i ù s e m e g l i o a r m a t i ? " . C o s ì i l c a p o g r u p p o M 5 s i n c o m m i s s i o n e E s t e r i e D i f e s a d i P a l a z z o M a d a m a B r u n o M a r t o n i n t e r v e n e n d o i n a u l a i n d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " C i s o n o 2 2 c i t t a d i n i i t a l i a n i t r a c u i d u e r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i i l l e g a l m e n t e t r a t t e n u t i d a l l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e : p e n s a d i p r e n d e r e u n a p o s i z i o n e u f f i c i a l e ? C o s a d e v e s u c c e d e r e a n c o r a s i g n o r m i n i s t r o p r i m a d i p r e n d e r e l a s a c r o s a n t a d e c i s i o n e d i i n t e r r o m p e r e i r a p p o r t i c o m m e r c i a l i e m i l i t a r i c o n u n g o v e r n o i c u i m e m b r i s o n o s o t t o m a n d a t o i n c a t t u r a i n t e r n a z i o n a l e p e r c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à ? " , c o n c l u d e .