R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " R i c o r d a r e i l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 è u n d o v e r e m o r a l e p r i m a a n c o r a c h e p o l i t i c o . Q u e l g i o r n o , i l t e r r o r i s m o d i H a m a s h a i n f e r t o a I s r a e l e u n a f e r i t a p r o f o n d a : f a m i g l i e d i s t r u t t e , v i t e s p e z z a t e , c e n t i n a i a d i p e r s o n e a n c o r a o g g i t r a t t e n u t e c o n t r o o g n i p r i n c i p i o d i c i v i l t à . N o n è s o l o l a s t o r i a d i I s r a e l e a e s s e r e s e g n a t a , m a l a c o s c i e n z a d e l l ’ u m a n i t à i n t e r a . R i c o r d a r e s i g n i f i c a d a r e v o c e a l l e v i t t i m e e c u s t o d i r e l a m e m o r i a d e l l o r o d o l o r e " . C o s ì P a t r i z i a M a r r o c c o , d e p u t a t a d i F i e m e m b r o d e l l a c o m m i s s i o n e E s t e r i , i n t e r v e n e n d o n e l l ’ A u l a d i M o n t e c i t o r i o d u r a n t e l a c o m m e m o r a z i o n e d e l 7 o t t o b r e . " C o n d a n n a r e c o n f e r m e z z a i c r i m i n i d i H a m a s - p r o s e g u e - n o n p u ò f a r c i i g n o r a r e i l d r a m m a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , r i d o t t o a s c u d o u m a n o e p r i v a t o d i d i g n i t à . A q u e l l a p o p o l a z i o n e i n n o c e n t e v a l a n o s t r a v i c i n a n z a e i l n o s t r o i m p e g n o p e r c h é n o n s i a l a s c i a t a s o l a . L a s t r a d a d e l l a p a c e p a s s a d a l P i a n o i l l u s t r a t o a l l a C a s a B i a n c a i l 2 9 s e t t e m b r e , c h e r a p p r e s e n t a u n a p o s s i b i l i t à s t o r i c a p e r f e r m a r e l a s p i r a l e d i s a n g u e : l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i , f i n e d e l p o t e r e a r m a t o d i H a m a s , r i c o s t r u z i o n e d i G a z a e n a s c i t a d i u n ’ a m m i n i s t r a z i o n e p a l e s t i n e s e c r e d i b i l e . L ’ I t a l i a s o s t i e n e o g n i s f o r z o c h e g a r a n t i s c a l a s i c u r e z z a d i I s r a e l e e l a d i g n i t à d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e ” . “ O n o r a r e l a m e m o r i a d e l 7 o t t o b r e s i g n i f i c a a f f e r m a r e c h e n e s s u n p o p o l o d e v e p i ù c o n o s c e r e q u e l l ’ o r r o r e . P e r q u e s t o , a n o m e d i F o r z a I t a l i a , e s p r i m o p i e n a s o l i d a r i e t à a L i l i a n a S e g r e , s i m b o l o v i v e n t e d e l l a m e m o r i a e d e l l a d i g n i t à c o n t r o l ’ o d i o " , c o n c l u d e .