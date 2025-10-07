R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S o n o p a s s a t i d u e a n n i d a q u e l t e r r i b i l e g i o r n o d e l 2 0 2 3 , q u a n d o I s r a e l e h a s u b i t o u n a t t a c c o p a r a g o n a b i l e i n t u t t o e p e r t u t t o a q u e l l o c h e g l i S t a t i U n i t i h a n n o v i s s u t o l ' 1 1 s e t t e m b r e 2 0 0 1 . I n t a n t i a l t r i P a e s i è s t a t o v i s s u t o c o m e u n c o n t r a c c o l p o d e l t e r r o r i s m o i s l a m i c o e d e l l a m i n a c c i a d i c h i n e g a l a l i b e r t à , l a d e m o c r a z i a , l a t o l l e r a n z a , i l p l u r a l i s m o r e l i g i o s o . E , i n g e n e r a l e , d i c h i n e g a i l f o n d a m e n t o d e l n o s t r o m o d o d i s t a r e i n s i e m e " . C o s ì L u i g i M a r a t t i n , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o . " M a i a v r e i p e n s a t o c h e a d u e a n n i d a q u e l t e r r i b i l e m o m e n t o - p r o s e g u e - c i f o s s e c o s ì p o c o s u p p o r t o i n g i r o p e r i l m o n d o , p e r I s r a e l e e l a s u a b a t t a g l i a " . " D o b b i a m o r e s i s t e r e a l l ' o d i o , a l l a v i o l e n z a , d o b b i a m o r e s i s t e r e a l l ' i n t o l l e r a n z a , d a q u a l u n q u e p a r t e p r o v e n g a : c h e s i a c r e s c i u t o u n e s t r e m i s m o s p e c u l a r e a q u e l l o d e l l ' a l t r a p a r t e , c h e n o n f a b e n e a l p r o c e s s o d i p a c e . D o b b i a m o r e s i s t e r e a l l ' i n t o l l e r a n z a d i c h i c o n d a n n a l e s o c i e t à l i b e r a l d e m o c r a t i c h e , a p e r t a m e n t e o n o n a p e r t a m e n t e . E d o b b i a m o r e s i s t e r e a c h i v u o l e r i s v e g l i a r e q u e l s e r p e n t e d o r m i e n t e c h e è l ' a n t i s e m i t i s m o , c h e t r o p p e v o l t e , n e l c o r s o d i a n n i e s e c o l i , h a r i a l z a t o l a t e s t a " . " D a p a r t e m i a , d a p a r t e d e l P a r t i t o L i b e r a l D e m o c r a t i c o e d a p a r t e d i t u t t e l e p e r s o n e c h e t e n g o n o a i v a l o r i d e l l ' O c c i d e n t e , c i s a r à s e m p r e l a d i f e s a d e l l e s o c i e t à l i b e r a l i d e m o c r a t i c h e , s e m p r e l a d i f e s a d e l d i r i t t o d i p a r o l a , s e m p r e l a d i f e s a d e l c o n f r o n t o a p p a s s i o n a t o , p a c i f i c o e s e m p r e i l r i c o r d o d e l l a t r a g e d i a d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 , c h e n o n p u ò e s s e r e e n o n p o t r à m a i e s s e r e d i m e n t i c a t o " , c o n c l u d e .