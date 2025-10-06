R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " H o l ’ o n o r e d i e s s e r e l a c a p o g r u p p o d e l P d n e l l a C o m m i s s i o n e s t r a o r d i n a r i a c o n t r o i f e n o m e n i d i i n t o l l e r a n z a , r a z z i s m o , a n t i s e m i t i s m o e i s t i g a z i o n e a l l ’ o d i o e a l l a v i o l e n z a . I n q u e s t o r u o l o , r i b a d i s c o c o n f e r m e z z a l a m i a c o n d a n n a v e r s o o g n i o r r e n d o r i g u r g i t o d i a n t i s e m i t i s m o , o g n i f o r m a d i v i o l e n z a e l ’ e s a s p e r a z i o n e c r e s c e n t e d e l d i b a t t i t o p u b b l i c o . S u q u e s t i t e m i n o n c i p o s s o n o e s s e r e a m b i g u i t à o d i v i s i o n i . S a r ò s e m p r e a l f i a n c o d i L i l i a n a S e g r e " . C o s ì S i m o n a M a l p e z z i , s e n a t r i c e P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e s t r a o r d i n a r i a c o n t r o i f e n o m e n i d i i n t o l l e r a n z a , r a z z i s m o , a n t i s e m i t i s m o e i s t i g a z i o n e a l l ’ o d i o e a l l a v i o l e n z a . " L o s a r ò p e r c i ò c h e r a p p r e s e n t a - p r o s e g u e - u n a t e s t i m o n e d e l l a S t o r i a , u n a v o c e c h e u n i s c e e c h e h a s a p u t o t r a s m e t t e r e l a m e m o r i a a l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i c o n d i g n i t à , f o r z a e p a s s i o n e c i v i l e . L a s u a è u n a f i g u r a c h e l a v o r a d a s e m p r e p e r t e n e r e i n s i e m e i l t e s s u t o d e m o c r a t i c o e c u l t u r a l e d e l n o s t r o P a e s e , o p p o n e n d o s i c o n f o r z a a l l ’ i m b a r b a r i m e n t o d e l d i s c o r s o p u b b l i c o . P r o p r i o p e r q u e s t o t r o v o d a v v e r o s b a g l i a t o e g r a v e o g n i t e n t a t i v o d i s t r u m e n t a l i z z a z i o n e d e l l a s u a p e r s o n a e d e l s u o i m p e g n o . U t i l i z z a r e o p i e g a r e l a s u a i m m a g i n e a f i n i d i p o l e m i c a p o l i t i c a è u n g e s t o s q u a l i f i c a n t e , c h e s v i l i s c e i l v a l o r e p r o f o n d o d e l l a s u a t e s t i m o n i a n z a e l a s u a f u n z i o n e c i v i l e " . " L i l i a n a S e g r e è u n p a t r i m o n i o i n e s t i m a b i l e d e l l ’ I t a l i a : n o n m e r i t a d i e s s e r e t i r a t a p e r l a g i a c c h e t t a i n u n a b a t t a g l i a c h e n u l l a h a a c h e v e d e r e c o n i v a l o r i c h e l e i i n c a r n a . O g g i p i ù c h e m a i s e r v i r e b b e r o r e s p o n s a b i l i t à , m i s u r a e s e n s o d e l l e i s t i t u z i o n i . E s p e r o c h e t u t t i i c o l l e g h i s i r i c o r d i n o c h e i l c o m p i t o c u i l a p o l i t i c a è c h i a m a t a s o p r a t t u t t o i n q u e s t o m o m e n t o è u n i r e , n o n d i v i d e r e . S c o n c e r t a c h e a n c h e d a p a r t e d i c o l l e g h i s t i m a t i c o m e R a f f a e l e S p e r a n z o n n o n s i c o l g a f i n o i n f o n d o i l c o m p i t o c u i l a p o l i t i c a è c h i a m a t a i n q u e s t o m o m e n t o : u n i r e , n o n d i v i d e r e " , c o n c l u d e .