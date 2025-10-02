R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o f i e r i d i q u a n t o f a t t o d a l g o v e r n o M e l o n i s u l M e d i o O r i e n t e . I n q u e s t i u l t i m i d u e a n n i i r a p p o r t i i n t e s s u t i c o n I s r a e l e h a n n o r e s o p o s s i b i l i g l i a i u t i a G a z a e p o r t a r e i n I t a l i a t a n t i b a m b i n i p a l e s t i n e s i p e r e s s e r e c u r a t i e a s s i s t i t i . L ’ I t a l i a h a p o r t a t o p i ù a i u t i i n t e r r a d i P a l e s t i n a c h e t u t t e l e a l t r e n a z i o n i e u r o p e e m e s s e i n s i e m e . I l n o s t r o g o v e r n o , d o p o i l 7 o t t o b r e , h a d i f e s o I s r a e l e n e l s u o d i r i t t o a d e s i s t e r e m e n t r e H a m a s s i è d i m o s t r a t a l a p e g g i o r e p i a g a p e r a r r i v a r e a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a " . C o s ì i n A u l a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , L u c i o M a l a n . " S i a m o f i e r i a n c h e d e l l a p o s i z i o n e t e n u t a d a l l ’ e s e c u t i v o s u l l a m i s s i o n e d i F l o t i l l a p e r c h é n e a b b i a m o t u t e l a t o i c o m p o n e n t i , c o s a c h e a v r e b b e m e r i t a t o p i ù r i c o n o s c i m e n t i c h e c r i t i c h e . C i t r o v i a m o d i f r o n t e a d u n p i a n o d i p a c e a p p r o v a t o d a l l a L e g a A r a b a e d a a l t r i p a e s i a r a b i n o n o s t i l i a d I s r a e l e , o l t r e c h e d a G r a n B r e t a g n a , F r a n c i a e G e r m a n i a e l a s t e s s a H a m a s s t a r i f l e t t e n d o s e a p p r o v a r l o . Q u e s t o l o d i c o p e r c h é s o l o l a n o s t r a o p p o s i z i o n e d i s i n i s t r a , c h e d i m o s t r a d i v i r a r e s e m p r e p i ù a s i n i s t r a , s i è a s t e n u t a s u c i ò , m e n t r e n o i r i b a d i a m o c o n f o r z a d i e s s e r e f i e r i d e l l ’ o p e r a t o d e l n o s t r o g o v e r n o " , c o n c l u d e .