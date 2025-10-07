R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l s e c o n d o a n n i v e r s a r i o d e l l ’ o r r e n d o m a s s a c r o c o m p i u t o d a i t e r r o r i s t i d i H a m a s a i d a n n i d i m i g l i a i a d i c i v i l i i s r a e l i a n i i n e r m i , è d o v e r o s o r i v o l g e r e u n p e n s i e r o a l l e v i t t i m e d e i c r i m i n i c o m p i u t i i n q u e l l a m a r t o r i a t a t e r r a , a g l i o s t a g g i a n c o r a n e l l e m a n i d i H a m a s e a i l o r o f a m i l i a r i . R i c o r d a r e q u e g l i a t t i e f f e r a t i s i a a n c h e d i m o n i t o a c o l o r o c h e l i c e l e b r a n o o n o n d i s d e g n a n o d i s f i l a r e f i a n c o a f i a n c o c o n c h i l i c e l e b r a . E o r a c h e u n o s p i r a g l i o d i p a c e s e m b r a f i n a l m e n t e a p r i r s i a l l ’ o r i z z o n t e , l ’ a u s p i c i o è c h e t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i s i i m p e g n i n o p e r n o n s p r e c a r e q u e s t a p r e z i o s a o c c a s i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a L u c i o M a l a n , p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a .