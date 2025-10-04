R o m a , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t e m o b i l i t a z i o n i n o n s o n o d i s o l i d a r i e t à p e r G a z a , s o n o p e r l a F l o t i l l a e c o n t r o i l g o v e r n o i t a l i a n o , c h e a l p o p o l o p a l e s t i n e s e n o n h a f a t t o n u l l a d i m a l e " . L o d i c e i l c a p o g r u p p o d i F d i a l S e n a t o , L u c i o M a l a n , a l C o r r i e r e . " M i r i c o r d o l e m a n i f e s t a z i o n i c o n t r o l a g u e r r a i n V i e t n a m . M a a l l o r a a n e s s u n o v e n i v a i n m e n t e d i p r e n d e r s e l a c o l g o v e r n o i t a l i a n o , c h e p u r e e r a s t r e t t o a l l e a t o d e g l i a m e r i c a n i . P e r c h é c ’ e r a u n s e n s o d e l l a r e a l t à c h e o g g i è a n d a t o c o m p l e t a m e n t e p e r s o . A n c h e o g g i p a r e c c h i m e m b r i d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e s o n o s t a t i f e r i t i : v e r g o g n o s o f e r i r e , i n n o m e d e l l a p a c e , p e r s o n e c h e f a n n o o n e s t a m e n t e l o r o l a v o r o . P o i , u n a c o s a s o n o g l i s c i o p e r i a n n u n c i a t i e a u t o r i z z a t i , i c i t t a d i n i l o s a n n o p e r t e m p o e s i o r g a n i z z a n o . Q u e s t o n o n l o e r a e s i s o n o s o m m a t i a l t r i d i s a g i e n o r m i : n e s s u n o h a d i r i t t o d i i m p e d i r e l a c i r c o l a z i o n e , b l o c c a r e t a n g e n z i a l i , l i m i t a r e l a l i b e r t à d e i c i t t a d i n i " .