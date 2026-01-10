R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ F r a t e l l i d ’ I t a l i a d i f e n d e c o n f o r z a e s e n z a d i s t i n g u o i d e o l o g i c i l a l i b e r t à d i s t a m p a . P e r q u e s t o r i t e n g o d o v e r o s o , a n o m e d i t u t t i i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , e s p r i m e r e s o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a d e ' I l G i o r n a l e ' G i u l i a S o r r e n t i n o , v i t t i m a d i i n s u l t i e i n t i m i d a z i o n i d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e d e i p r o - P a l i n c o r s o a M i l a n o . L a s u a ‘ c o l p a ’ , s e c o n d o i f e r o c i c o n t e s t a t o r i , s a r e b b e q u e l l a d i i n d a g a r e , d a v a l e n t e g i o r n a l i s t a q u a l e è , s u l f o n d a m e n t a l i s m o i s l a m i c o p r e s e n t e i n I t a l i a . C o s t o r o , e v i d e n t e m e n t e , d e v o n o a v e r e q u a l c o s a d a n a s c o n d e r e ” . L o a f f e r m a L u c i o M a l a n , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l S e n a t o .