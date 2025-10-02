R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " O g g i s i a m o d a v a n t i a u n p i a n o d i p a c e " l a r g a m e n t e s o s t e n u t o n e l m o n d o , " p e r s i n o H a m a s l o s t a c o n s i d e r a n d o " . " Q u i , i n v e c e , a s s i s t e r e m o a u n ' a s t e n s i o n e s u q u e s t o p i a n o . N o n s i p r o n u n c i a n o p e r c h é i l g o v e r n o i t a l i a n o l o s o s t i e n e e d è p r o m o s s o d a l p r e s i d e n t e T r u m p , c o n s i d e r a t o u n a s p e c i e d i m o s t r o c h e n o n p o t r à m a i e s s e r e n i e n t e d i s i m i l e a u n a l l e a t o " . C o s ì L u c i o M a l a n , c a p o g r u p p o d i F d i i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o a l S e n a t o , d o p o l e c o m u n i c a z i o n i s u G a z a d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " G i u s t o d a p a r t e d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e n u n c i a r e i p e r i c o l i d e l v e l l e i t a r i s m o d i q u e l l a i m p r e s a , a l l o s t e s s o t e m p o g i u s t o c h e i l G o v e r n o a b b i a r i t e n u t o d i t u t e l a r e g l i i t a l i a n i e l e a l t r e p e r s o n e a b o r d o " d e l l a F l o t i l l a . " C i v o r r e b b e u n r i c o n o s c i m e n t o , n o n c o n t i n u i a t t a c c h i a l G o v e r n o " . " P e r n o i l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e è d a r i s p e t t a r e s e m p r e , a n c h e q u a n d o q u a l c u n o m a n i f e s t a o p i n i o n i c h e n o n c i p i a c c i o n o " . " I n I t a l i a s o n o s e m p r e s t a t e c o n s e n t i t e l e m a n i f e s t a z i o n i p r o p a l , n e l l a F r a n c i a d i M a c r o n i n v e c e s o n o s e m p r e s t a t e p r o i b i t e i n d u e a n n i p e r c h é p o t e v a n o c a u s a r e d i s o r d i n i . Q u i q u a l c u n o n e h a a p p r o f i t t a t o p e r u s a r e o g n i s o r t a d i a t t i v i o l e n t i , c o n d a n n a t i d a l l e f o r z e p o l i t i c h e r a p p r e s e n t a t e q u i . M a q u a n d o s i d i c e o g n i g i o r n o c h e l ' I t a l i a è c o m p l i c e d i u n g e n o c i d i o , s i g i u s t i f i c a m o r a l m e n t e c h i v a i n p i a z z a a d i s t r u g g e r e , b l o c c a r e i n f r a s t r u t t u r e e a t t a c c a r e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e " , c o n c l u d e .