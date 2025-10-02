R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a s p e d i z i o n e d e l l a F l o t t i l l a f i n i t a c o m e p r e v i s t o i n u n c u l d e s a c , s i è d i m o s t r a t a u n a e s i b i z i o n e d i a v a n s p e t t a c o l o . G l i a i u t i u m a n i t a r i s i s a r e b b e r o p o t u t i f a r a r r i v a r e c o m u n q u e t r a m i t e i c a n a l i g i à u t i l i z z a t i c o m e c o n s i g l i a t o d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , d a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i e d a i m i n i s t r i , s e n z a c o i n v o l g e r e u n a p l a t e a m e d i a t i c a c h e h a d o c u m e n t a t o u n c o p i o n e g i à s c r i t t o . S i è t r a t t a t o d e l l a p a r o d i a d i m a s c h e r e p i r a n d e l l i a n e i n u n t r a g i c o t e a t r o d i g u e r r a c h e r i c h i e d e , i n v e c e , t a t t o e d i p l o m a z i a . C o m e s e n o n b a s t a s s e o r a c i r e s t a n o a n c h e g l i s t r a s c i c h i d e l l e e s i b i z i o n i i t i n e r a n t i , c o n i d i s a g i a g e n t e c h e l a v o r a , c a u s a t i p r o p r i o d a q u e i s i n d a c a t i c h e i l a v o r a t o r i , i n v e c e , d o v r e b b e r o t u t e l a r l i e n o n o s t a c o l a r l i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a M a u r o M a l a g u t i .