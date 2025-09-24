R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i l e o p p o s i z i o n i ‘ d e m o c r a t i c a m e n t e ’ h a n n o o c c u p a t o l ’ A u l a e i b a n c h i d e l g o v e r n o p e r c h é p r e t e n d e v a n o u n ’ i m m e d i a t a c o n v o c a z i o n e d e l l a r i u n i o n e d e i c a p i g r u p p o c h e , i n v e c e , g l i e r a s t a t a g a r a n t i t a a l l a f i n e d e i l a v o r i m a t t u t i n i . U n a p r e t e s a d i c h i a b i t u a t o a d a v e r e t u t t o l o v u o l e s u b i t o , c o m e b a m b i n i v i z i a t i . L a d i m o s t r a z i o n e d i u n o s c a r s o r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i m a s o p r a t t u t t o u n c a t t i v o e s e m p i o a i c i t t a d i n i . S e s o n o l o r o i p r i m i a b l o c c a r e i l P a r l a m e n t o , c o m e è p o s s i b i l e s p e r a r e c h e p r e n d a n o l e d i s t a n z e d a c h i b l o c c a i t r e n i e d a n n e g g i a b e n i p u b b l i c i e p r i v a t i ? ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , M a u r o M a l a g u t i .