R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l s i n d a c o d i B o l o g n a M a t t e o L e p o r e , p r o m o t o r e d e l l a c i t t a d i n a n z a o n o r a r i a a F r a n c e s c a A l b a n e s e a s s e r i s c e c h e l a p o l i t i c a e i m e d i a f a n n o d i t u t t o c i ò c h e s u c c e d e n e l m o n d o q u a l c o s a d i v e r a m e n t e g r o t t e s c o . P o i m a n d a u n ‘ g r a n d e a b b r a c c i o ’ a l s i n d a c o d i R e g g i o E m i l i a , b a c c h e t t a t o d a l l a s t e s s a A l b a n e s e , p e r a v e r r i c o r d a t o l e v i t t i m e d e l 7 o t t o b r e " . C o s ì M a u r o M a l a g u t i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a . " P r e m e s s o c h e n o n s i c a p i s c e s e l ’ a b b r a c c i o s i a s i n c e r o o i r o n i c o , d a t a l ’ u m i l i a z i o n e r i m e d i a t a d a l c o l l e g a P d , d i v e r a m e n t e g r o t t e s c o c ’ è c h e i l p r i m o c i t t a d i n o d i B o l o g n a v o g l i a r i c o n o s c e r e l a c i t t a d i n a n z a o n o r a r i a a u n a p e r s o n a c h e h a p u b b l i c a m e n t e d i c h i a r a t o c h e i t e r r o r i s t i v a n n o c a p i t i , d i m e n t i c a n d o c h e i l c a p o m i l i t a r e d i H a m a s , Y a h y a S i n w a r , h a d i c h i a r a t o c h e l a s u a c a u s a , o s s i a l a d i s t r u z i o n e d i I s r a e l e , h a b i s o g n o d e l s a n g u e d e i p a l e s t i n e s i . Q u a n d o L e p o r e c e r c a i r e s p o n s a b i l i d e l l e v i t t i m e i n n o c e n t i a G a z a s e n e r i c o r d i , p r i m a d i a t t r i b u i r e d e l g r o t t e s c o a d a l t r i " , c o n c l u d e .