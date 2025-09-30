Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Studenti e Propal a La Sapienza imbrattano di vernice rossa il Rettorato, sostituiscono la bandiera europea con quella palestinese, occupano la facoltà di Scienze politiche. Sembra linizio di un nuovo 68 senza però nessuna nuova rivoluzione culturale, ora il tema dominante è la Flotilla. Una spedizione che si dichiara umanitaria ma se entrerà nelle acque israeliane avrà lunico fine di creare un incidente diplomatico e di mettere a rischio lincolumità dei partecipanti. Gli studenti aprano gli occhi, non si facciano strumentalizzare e usino la ragione, perché la Storia non torna mai indietro e non cè nessun nuovo 68 allorizzonte". Così il deputato di Fratelli dItalia, Mauro Malaguti.