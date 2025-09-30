R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " S t u d e n t i e P r o p a l a L a S a p i e n z a i m b r a t t a n o d i v e r n i c e r o s s a i l R e t t o r a t o , s o s t i t u i s c o n o l a b a n d i e r a e u r o p e a c o n q u e l l a p a l e s t i n e s e , o c c u p a n o l a f a c o l t à d i S c i e n z e p o l i t i c h e . S e m b r a l ’ i n i z i o d i u n n u o v o ‘ 6 8 s e n z a p e r ò n e s s u n a n u o v a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e , o r a i l t e m a d o m i n a n t e è l a F l o t i l l a . U n a s p e d i z i o n e c h e s i d i c h i a r a u m a n i t a r i a m a s e e n t r e r à n e l l e a c q u e i s r a e l i a n e a v r à l ’ u n i c o f i n e d i c r e a r e u n i n c i d e n t e d i p l o m a t i c o e d i m e t t e r e a r i s c h i o l ’ i n c o l u m i t à d e i p a r t e c i p a n t i . G l i s t u d e n t i a p r a n o g l i o c c h i , n o n s i f a c c i a n o s t r u m e n t a l i z z a r e e u s i n o l a r a g i o n e , p e r c h é l a S t o r i a n o n t o r n a m a i i n d i e t r o e n o n c ’ è n e s s u n n u o v o ‘ 6 8 a l l ’ o r i z z o n t e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , M a u r o M a l a g u t i .