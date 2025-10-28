R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i d o v r e b b e m a i f a r e a g l i a l t r i c i ò c h e n o n s i v u o l e s i a f a t t o a s é s t e s s i . S e t u t t i h a n n o d i r i t t o d i p a r o l a e q u e s t o d i r i t t o d e v e e s s e r e t u t e l a t o , i l c o m p o r t a m e n t o d e v e e s s e r e l o s t e s s o d a t u t t e l e p a r t i . I m p e d i r e a c h i u n q u e d i p a r l a r e è s e m p r e u n a u t o g o l p e r c h i v u o l e s o s t e n e r e i d i r i t t i d e l l a P a l e s t i n a , u n e r r o r e , u n a c o s a d e p l o r e v o l e c h e n o n d e v e a c c a d e r e m a i , d a n e s s u n a d e l l e p a r t i " . C o s ì A l e s s a n d r a M a i o r i n o , v i c e c a p o g r u p p o M 5 s a l S e n a t o , c o m m e n t a n d o a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 l e p r o t e s t e a l l ’ U n i v e r s i t à C a ’ F o s c a r i d i V e n e z i a c o n t r o l ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ e x d e p u t a t o P d E m a n u e l e F i a n o .