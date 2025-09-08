R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L e s a n z i o n i v a r a t e d a l p r e m i e r s p a g n o l o S a n c h e z , c h e v a n n o a c o l p i r e t u t t e q u e l l e a t t i v i t à e q u e l l e p e r s o n e c o i n v o l t e d i r e t t a m e n t e n e l m a s s a c r o d e i c i v i l i d i G a z a , d o v r e b b e r o e s s e r e f a t t e p r o p r i e d a l l ’ U n i o n e e u r o p e a , c h e d o v r e b b e e s t e n d e r e a t u t t a l ’ U n i o n e i l d i v i e t o d i t r a n s i t o d e i m a t e r i a l i m i l i t a r i d e s t i n a t i a I s r a e l e , c o s ì c o m e v i e t a r e l ’ a c c e s s o i n U e a i m i n i s t r i d e l l ’ a t t u a l e g o v e r n o i s r a e l i a n o " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " B e n e h a f a t t o i l g o v e r n o s p a g n o l o a d a r e u n s e g n a l e f o r t e m a n e c e s s a r i o a l c r i m i n a l e d i g u e r r a N e t a n y a h u : r e s t a l ’ a m a r e z z a p e r i l v e r g o g n o s o i m m o b i l i s m o d a p a r t e d e l l a n o s t r a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . U n a t t e g g i a m e n t o i m b a r a z z a n t e c h e d i m o s t r a c h e M e l o n i n o n h a a l c u n a i n t e n z i o n e d i i n t e r v e n i r e , p r o b a b i l m e n t e i n a t t e s a d e g l i o r d i n i d i T r u m p . M a t u t t o q u e s t o è i n a c c e t t a b i l e ” .