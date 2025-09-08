Roma, 8 set. (Adnkronos) - Le sanzioni varate dal premier spagnolo Sanchez, che vanno a colpire tutte quelle attività e quelle persone coinvolte direttamente nel massacro dei civili di Gaza, dovrebbero essere fatte proprie dallUnione europea, che dovrebbe estendere a tutta lUnione il divieto di transito dei materiali militari destinati a Israele, così come vietare laccesso in Ue ai ministri dellattuale governo israeliano". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Bene ha fatto il governo spagnolo a dare un segnale forte ma necessario al criminale di guerra Netanyahu: resta lamarezza per il vergognoso immobilismo da parte della nostra premier Giorgia Meloni. Un atteggiamento imbarazzante che dimostra che Meloni non ha alcuna intenzione di intervenire, probabilmente in attesa degli ordini di Trump. Ma tutto questo è inaccettabile.