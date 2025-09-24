R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l l a q u e s t i o n e m e d i o r i e n t a l e M e l o n i è i n f o r t e d i f f i c o l t à , l a s u a p o s i z i o n e è f o r t e m e n t e i m p o p o l a r e e o r a s t a c e r c a n d o d i g i r a r e l a f r i t t a t a . L a m o z i o n e p r o p o s t a d a l l a p r e m i e r s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a è u n g i o c o d i p r e s t i g i o a d u s o d i p o l i t i c a i n t e r n a , a n c h e i n v i s t a d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i , s a p e n d o q u a l è l ' o r i e n t a m e n t o m a g g i o r i t a r i o d e g l i i t a l i a n i s u l l a q u e s t i o n e d i G a z a . M e l o n i v u o l e i n q u a l c h e m o d o a c c u s a r e l e o p p o s i z i o n i d i e s s e r e p r o - H a m a s m a q u e s t o g i o c o n o n r e g g e r à : F r a n c i a , A u s t r a l i a , C a n a d a e t u t t i g l i a l t r i p a e s i c h e s t a n n o r i c o n o s c e n d o l o s t a t o d i P a l e s t i n a n o n s o n o p r o H a m a s . I n v e c e è u n s e g n a l e p o l i t i c o c h e v i e n e m a n d a t o n o n a f a v o r e d i H a m a s , m a r i v o l t o a l l o S t a t o d i I s r a e l e , a n c h e r i s p e t t o a d e v e n t u a l i a n n e s s i o n i d i t e r r i t o r i o , p e r c h é l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o è e n t r a t o n e l l a f a s e d i v e r a e p r o p r i a o c c u p a z i o n e ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T g 2 4 . “ L a r e a l t à è c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o n o n s t a f a c e n d o n u l l a , n o n h a d e c i s o c o m e c o m p o r t a r s i s u l l e s a n z i o n i p r o p o s t e d a l l a c o m m i s s i o n e e u r o p e a c h e d o v r à v o t a r e i n C o n s i g l i o e u r o p e o : a b b i a m o s e n t i t o T a j a n i b a l b e t t a r e d e l l e c o s e c o n t r a d d i t t o r i e , M e l o n i n o n d i r e n u l l a , S a l v i n i d i r e a s s o l u t a m e n t e n o . M a l ’ e q u a z i o n e c h e r i c o n o s c e r e l o s t a t o d i P a l e s t i n a v u o l d i r e f a r e u n f a v o r e a d H a m a s , v a r e s p i n t a a l m i t t e n t e ” , h a c o n c l u s o M a g i .