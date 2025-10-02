R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S u l l o s c i o p e r o e l e m a n i f e s t a z i o n i d i d o m a n i e s a b a t o , M e l o n i r e c i t a s i a l a p a r t e d e l l a v i t t i m a s i a q u e l l o d e l l a b u l l e t t a c h e p a r l a d i w e e k e n d l u n g o p e r c h i a d e r i r à . M a è l e i s t e s s a a d e s s e r e c a u s a d e g l i i n e v i t a b i l i d i s a g i c h e c i s a r a n n o c o n l ’ i m m o b i l i s m o d e l g o v e r n o s u G a z a e l a c o m p l i c i t à c o n N e t a n y a h u " . C o s ì i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . " L ’ e s e r c i z i o d e l l a d e m o c r a z i a , a n c h e q u a n d o r i s c h i a d i f e r m a r e i l P a e s e , n o n d o v r e b b e m a i e s s e r e r i d i c o l i z z a t o d a c h i d e t i e n e i l p o t e r e p o l i t i c o , s o p r a t t u t t o s e s i t r a t t a d i u n s e n t i m e n t o l a r g a m e n t e d i f f u s o t r a g l i i t a l i a n i r i s p e t t o a l m a s s a c r o d e i p a l e s t i n e s i . E ’ u n i m p e r a t i v o s c e n d e r e i n p i a z z a a n c h e p e r c h é , s e q u a l c o s a c o m i n c i a a m u o v e r s i a l i v e l l o d i g o v e r n i , è p r o p r i o g r a z i e a q u e s t a m o b i l i t a z i o n e c h e n o n r i g u a r d a s o l o l ’ I t a l i a m a t u t t a E u r o p a . M e l o n i n e p r e n d a a t t o e a s s u m a u n a p o s t u r a i s t i t u z i o n a l e d a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i n v e c e c h e i n s u l t a r e c h i v a i n p i a z z a , s c i o p e r a e m a n i f e s t a p e r l a P a l e s t i n a " , c o n c l u d e .