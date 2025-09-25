R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o a p p r e z z a t o l a d e c i s i o n e d i C r o s e t t o d i i n v i a r e l a f r e g a t a F a s a n e l e p a r o l e d e l m i n i s t r o , r i b a d i t e q u e s t a m a t t i n a i n q u e s t ' a u l a , d e n o t a n o u n s e n s o d e l l e i s t i t u z i o n i e u n a l u c i d i t à i s t i t u z i o n a l e c h e p e r ò n o n è q u e l l a d i g r a n p a r t e d e l l a s u a m a g g i o r a n z a , n é q u e l l a d e l s u o g o v e r n o , m a s o p r a t t u t t o n o n è q u e l l a d e l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e è i n p r e d a a u n a s o r t a d i m a n i a d i p e r s e c u z i o n e p o l i t i c a " . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , p a r l a n d o n e l l ’ a u l a d e l l a C a m e r a d o p o l ’ i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a C r o s e t t o . " L a p r e s i d e n t e M e l o n i è c o n v i n t a c h e q u a s i t u t t o q u e l l o c h e a c c a d a n e l m o n d o s i a p a r t e d i u n c o m p l o t t o o r d i t o a i d a n n i d e l s u o g o v e r n o : u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a i n t e r n a z i o n a l e c o n p a r t e c i p a n t i d i 4 4 p a e s i c o n 4 0 i m b a r c a z i o n i e c i n q u e c e n t o p e r s o n e c h e p a r t e c i p a n o s a r e b b e o r d i t a a l l ' i n t e r n o d i u n c o m p l o t t o c o n t r o i l g o v e r n o ? L a r e a l t à è c h e i l d a n n o p o l i t i c o c h e M e l o n i s i s t a a c c o r g e n d o d i s u b i r e è d o v u t o a l l a p o c a c h i a r e z z a d i l i n e a i n p o l i t i c a e s t e r a , p e r i l f a t t o c h e a n c o r a n o n a b b i a m o s e n t i t o , s e n o n n e l l e u l t i m e o r e , u n a c o n d a n n a n e t t a p e r l a m a t t a n z a , p e r l a s t r a g e i n u t i l e , p e r l ' a n n i e n t a m e n t o d i u n p o p o l o c h e s t a a v v e n e n d o p e r m a n o d e l g o v e r n o d i N e t a n y a h u . A v e v a m o c h i e s t o s i n d a l l ' i n i z i o d e l l a p a r t e n z a d e l l a f l o t t i l a u n a c o s a c h i a r a , c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o c h i e d e s s e a l g o v e r n o i s r a e l i a n o u n i m p e g n o f o r m a l e a g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d i q u e l l e p e r s o n e . Q u e s t o n o n è s t a t o a n c o r a f a t t o e c r e d i a m o c h e v a d a f a t t o i n q u e s t e o r e a i m a s s i m i l i v e l l i ” . “ A d o g g i , a n c o r a n o n a b b i a m o c o m p r e s o q u a l e s i a l a p o s i z i o n e d e l g o v e r n o i t a l i a n o s u l l e s a n z i o n i p r o p o s t e d a l l a c o m m i s s i o n e e u r o p e a : a b b i a m o s e n t i t o i l m i n i s t r o d e g l i e s t e r i i t a l i a n i b a l b e t t a r e c o s e c o n t r a d d i t t o r i e , a b b i a m o s e n t i t o l ' a l t r o v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o S a l v i n i d i r e l ' o p p o s t o , a b b i a m o s e n t i t o c o s e c o n f u s e d a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i . F o r s e - h a p r o s e g u i t o M a g i - d o v r e m m o a s p e t t a r e l a p r o s s i m a s e t t i m a n a p e r c o m p r e n d e r e c o s a v u o l e f a r e i l g o v e r n o i t a l i a n o s u q u e l l e s a n z i o n i . Q u a n d o p o i s i d i r à c h e l ' E u r o p a n o n h a f a t t o n u l l a , s i d o v r à d i r e c h e è s t a t o p e r r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a d i a l c u n i p a e s i c h e i n s e n o a l C o n s i g l i o h a n n o b l o c c a t o l e p r o p o s t e d e l l a c o m m i s s i o n e e u r o p e a , t a r d i v e e i n s u f f i c i e n t i m a g a r i m a c h e c i s o n o s t a t e e c h e s o n o s t a t e b l o c c a t e p e r r e s p o n s a b i l i t à d e l n o s t r o g o v e r n o . L a m o z i o n e d e l g o v e r n o s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a è u n g i o c o d i p r e s t i g i o c h e l a P r e s i d e n t e M e l o n i v u o l e r i b a l t a r e c o n t r o l e o p p o s i z i o n i , a c c u s a n d o c i d i e s s e r e P r o - H a m a s . M a r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a o g g i è a n c h e p e r e v i t a r e c h e q u e l l a d i I s r a e l e s i t r a s f o r m i d e f i n i t i v a m e n t e i n u n a g u e r r a d i o c c u p a z i o n e e l a r i s p o s t a , a n c h e a l i v e l l o d i p l o m a t i c o - h a c o n c l u s o M a g i - d e v e e s s e r e a l l ' a l t e z z a ” .