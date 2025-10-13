R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i c h e d a l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 e r a n o t e n u t i p r i g i o n i e r i d a H a m a s c h i u d e u n a p a g i n a t e r r i b i l e e a p r e l a s t r a d a p e r u n a p a c e r e a l m e n t e d u r a t u r a . L a c o s a p i ù i m p o r t a n t e è c h e a G a z a n o n s c o r r a p i ù s a n g u e : p e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e i l r i s p e t t o d e g l i a c c o r d i . E d è u r g e n t e i n i z i a r e c o n l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a s u c u i l ’ I t a l i a e s o p r a t t u t t o l ’ E u r o p a d e v o n o g i o c a r e u n r u o l o d i p r i m o p i a n o p e r g a r a n t i r e i n n a n z i t u t t o i c i v i l i p a l e s t i n e s i ” . C o s ì i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a R i c c a r d o M a g i .