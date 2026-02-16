R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a d e s i o n e a l B o a r d o f P e a c e d i T r u m p è u n t r a d i m e n t o d i g o v e r n o a l l a t r a d i z i o n e d i p l o m a t i c a d e l l ’ I t a l i a , f a t t a d i m u l t i l a t e r a l i s m o , s o l i d a r i e t à e r i c e r c a d e l l a p a c e . S o p r a t t u t t o è u n a p r o v a d i d e b o l e z z a d i G i o r g i a M e l o n i , c h e m o s t r a t o t a l e m a n c a n z a d i a u t o n o m i a s t r a t e g i c a e s i a l l i n e a a T r u m p , f a c e n d o g l i i n t e r e s s i d e g l i U s a e n o n d e l l ’ I t a l i a , i l c u i p o s t o è n e l l ’ U n i o n e e u r o p e a : d a p r e m i e r d i u n P a e s e f o n d a t o r e , M e l o n i d o v r e b b e g u i d a r e l ’ E u r o p a i n s i e m e a g l i a l t r i P a e s i f o n d a t o r i e n o n a n d a r e a t r a i n o d i q u e s t a a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a . M e l o n i s o g n a v a u n ’ I t a l i a p o n t e c o n g l i U s a , m a s i è r i d o t t a a e s s e r e u n b u r a t t i n o m a n o v r a t o d a T r u m p ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .