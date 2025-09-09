R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a n a v e c h e f a p a r t e d e l l a G l o b a l S u m u d f l o t i l l a è s t a t a a t t a c c a t a q u e s t a n o t t e m e n t r e s i t r o v a v a a l a r g o d e l l a T u n i s i a d a u n d r o n e c h e h a c a u s a t o u n i n c e n d i o a b o r d o . U n a u t e n t i c o a t t o d i t e r r o r i s m o , s u c u i v a f a t t a p i e n a l u c e d a p a r t e d e l l e a u t o r i t à i n t e r n a z i o n a l i , c o n t r o l ’ e q u i p a g g i o d i u n a i m b a r c a z i o n e c h e s t a s v o l g e n d o u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a , u n a a z i o n e n o n v i o l e n t a d i d i s o b b e d i e n z a c i v i l e p e r p o r t a r e a i u t i a l p o p o l o p a l e s t i n e s e ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . “ I l g o v e r n o M e l o n i , c h e c o n T u n i s i h a u n p a t t o d i f e r r o , d o v r e b b e c h i e d e r e c o n t o d e l l ’ a t t a c c o a F l o t i l l a d i r e t t a m e n t e a S a i e d e c h i a r i r e l e r e s p o n s a b i l i t à d i q u e s t o a t t e n t a t o ” , a g g i u n g e M a g i .