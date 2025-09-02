P a r i g i , 2 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I s r a e l e n o n p u ò f e r m a r e l a s p i n t a v e r s o i l r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e a t t r a v e r s o l a s u a o f f e n s i v a e s t e s a a G a z a o a n n e t t e n d o a l t r o t e r r i t o r i o p a l e s t i n e s e . L a F r a n c i a è u n o d e i t a n t i p a e s i c h e i n t e n d o n o r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a a l l a p r o s s i m a A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e a N e w Y o r k ; i l B e l g i o è l ' u l t i m a n a z i o n e o c c i d e n t a l e a d a n n u n c i a r e c h e s e g u i r à l ' e s e m p i o . L o h a s c r i t t o s u X i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n . " N e s s u n a o f f e n s i v a , t e n t a t i v o d i a n n e s s i o n e o s p o s t a m e n t o f o r z a t o d i p o p o l a z i o n i p o t r à f a r d e r a g l i a r e l o s l a n c i o " v e r s o l a c o s i d d e t t a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i , h a a g g i u n t o , d o p o a v e r p a r l a t o c o n i l p r i n c i p e e r e d i t a r i o s a u d i t a M o h a m m e d b i n S a l m a n .