W a s h i n g t o n , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a s o l u z i o n e m i l i t a r e “ n o n f u n z i o n a ” p e r s c o n f i g g e r e H a m a s a G a z a . L o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n a l s u o o m o l o g o a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p a l l ' i n i z i o d i u n i n c o n t r o b i l a t e r a l e . G l i i s r a e l i a n i " h a n n o u c c i s o i p r i n c i p a l i l e a d e r d i H a m a s . F u n z i o n a . È u n g r a n d e s u c c e s s o , m a a l l o s t e s s o t e m p o c i s o n o t a n t i c o m b a t t e n t i d i H a m a s q u a n t i c e n ' e r a n o i l p r i m o g i o r n o “ , h a d i c h i a r a t o . ” Q u i n d i n o n f u n z i o n a p e r s m a n t e l l a r e H a m a s . N o n è i l m o d o g i u s t o d i a g i r e . A b b i a m o q u i n d i b i s o g n o d i u n p r o c e s s o c o m p l e t o " .