P a r i g i , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n h a i n v i a t o u n a l e t t e r a a l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u i n c u i h a a v v e r t i t o c h e i l p i a n o d i I s r a e l e d i r i o c c u p a r e G a z a C i t y , d i s f o l l a r e f o r z a t a m e n t e i p a l e s t i n e s i e d i c o s t r i n g e r l i a l l a f a m e n o n p o r t e r à m a i a l l a v i t t o r i a d i I s r a e l e . Q u e s t e a z i o n i n o n f a r a n n o a l t r o c h e a g g r a v a r e l ' i s o l a m e n t o d i I s r a e l e , h a a g g i u n t o , r a f f o r z a n d o c o l o r o c h e u s a n o ( l ' o c c u p a z i o n e ) " c o m e p r e t e s t o p e r l ' a n t i s e m i t i s m o " e m e t t e n d o i n p e r i c o l o l e c o m u n i t à e b r a i c h e i n t u t t o i l m o n d o . " L a F r a n c i a n o n p u ò r a s s e g n a r s i a v e d e r e u n a m i c o c o m e I s r a e l e s p r o f o n d a r e i n u n a s p i r a l e d i v i o l e n z a c o n t r a r i a a l l a s u a s t o r i a , a l l e s u e o r i g i n i e a l l a s u a e s s e n z a d e m o c r a t i c a , v o l t a n d o l e s p a l l e a l l ' o p p o r t u n i t à c h e l a s t o r i a o f f r e o g g i " , h a s c r i t t o M a c r o n , a g g i u n g e n d o d i r e s p i n g e r e c a t e g o r i c a m e n t e l e a c c u s e d i i n e f f i c a c i a n e l l a l o t t a c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o e s o s t e n e n d o c h e l ' a n t i s e m i t i s m o n o n d o v r e b b e e s s e r e u t i l i z z a t o c o m e s t r u m e n t o p o l i t i c o e c h e " n o n p u ò g i u s t i f i c a r e I s r a e l e p e r l e p o l i t i c h e c h e s t a c o n d u c e n d o o g g i a G a z a e n e i T e r r i t o r i p a l e s t i n e s i " .