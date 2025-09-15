R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ G r a v i s s i m e l e p a r o l e c o n c u i i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i d e c l i n a o g n i r e s p o n s a b i l i t à s u l l ’ i n c o l u m i t à d e l l e d e c i n e d i c i t t a d i n i i t a l i a n i – a t t i v i s t i , g i o r n a l i s t i e p a r l a m e n t a r i – d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a c h e , p e r s u a i n f o r m a z i o n e , v i a g g i a n o s u i m b a r c a z i o n i b a t t e n t i b a n d i e r a i t a l i a n a " . L o a f f e r m a n o i c a p i g r u p p o M 5 S d e l l e C o m m i s s i o n i E s t e r i d i C a m e r a e S e n a t o , F r a n c e s c o S i l v e s t r i e B r u n o M a r t o n . " D i c h i a r a r e p u b b l i c a m e n t e c h e ‘ v a n n o a l o r o r i s c h i o e p e r i c o l o ’ s i g n i f i c a d a r e a l g o v e r n o c r i m i n a l e d i I s r a e l e m a n o l i b e r a p e r f a r e q u e l c h e v u o l e , m e t t e n d o i n p e r i c o l o d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i c h e , s t a n d o a q u e s t e d i c h i a r a z i o n i , T a j a n i c o n s i d e r a m e n o m e r i t e v o l i d i p r o t e z i o n i r i s p e t t o a t u t t i g l i a l t r i . D a l m i n i s t r o e d a l g o v e r n o c i s a r e m m o a s p e t t a t i u n m e s s a g g i o o p p o s t o , o v v e r o l ’ a u s p i c i o c h e a i s u o i c o n c i t t a d i n i n o n v e n g a t o r t o u n c a p e l l o . M e n o m a l e c h e l e i s t i t u z i o n i s o n o r a p p r e s e n t a t e a n c h e d a i n o s t r i p a r l a m e n t a r i c o r a g g i o s i c o m e i l n o s t r o M a r c o C r o a t t i , m e n o m a l e c h e i l b u o n n o m e d e l l ’ I t a l i a e d e l l a s u a t r a d i z i o n e u m a n i t a r i a è r a p p r e s e n t a t o d a c h i s e n t e i l d o v e r e m o r a l e d i s o s t i t u i r s i a d u n g o v e r n o s u c c u b e , i n c a p a c e e p a v i d o ” .