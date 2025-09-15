Roma, 15 set. (Adnkronos) - Gravissime le parole con cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani declina ogni responsabilità sullincolumità delle decine di cittadini italiani attivisti, giornalisti e parlamentari della Global Sumud Flotilla che, per sua informazione, viaggiano su imbarcazioni battenti bandiera italiana". Lo affermano i capigruppo M5S delle Commissioni Esteri di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Bruno Marton. "Dichiarare pubblicamente che vanno a loro rischio e pericolo significa dare al governo criminale di Israele mano libera per fare quel che vuole, mettendo in pericolo dei cittadini italiani che, stando a queste dichiarazioni, Tajani considera meno meritevoli di protezioni rispetto a tutti gli altri. Dal ministro e dal governo ci saremmo aspettati un messaggio opposto, ovvero lauspicio che ai suoi concittadini non venga torto un capello. Meno male che le istituzioni sono rappresentate anche dai nostri parlamentari coraggiosi come il nostro Marco Croatti, meno male che il buon nome dellItalia e della sua tradizione umanitaria è rappresentato da chi sente il dovere morale di sostituirsi ad un governo succube, incapace e pavido.