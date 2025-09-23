R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o s p a g n o l o h a a p p r o v a t o u n e m b a r g o t o t a l e s u l l e a r m i a I s r a e l e c h e s o s p e n d e a n c h e l ’ i n v i o d i m a t e r i a l i ‘ d u a l u s e ’ . C h i e d i a m o a l g o v e r n o i t a l i a n o d i f a r e l o s t e s s o , i n m o d o d a f e r m a r e i m m e d i a t a m e n t e n o n s o l o o g n i f o r n i t u r a m i l i t a r e r e s i d u a d i v e c c h i e a u t o r i z z a z i o n i , o g n i t r a n s i t o d i a r m i s t r a n i e r e d a i n o s t r i p o r t i , o g n i s d o g a n a m e n t o d i m a t e r i a l e s o s p e t t o v e r s o I s r a e l e , m a a n c h e l ’ i n v i o d i m a t e r i a l i a d o p p i o u s o c o m e i l n i t r a t o d ’ a m m o n i o e l e m i c c e e s p l o s i v e c h e l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o , s e c o n d o f o n t i p a l e s t i n e s i , s t a r e b b e u s a n d o p e r r a d e r e s i s t e m a t i c a m e n t e a l s u o l o G a z a u s a n d o c a r r i - b o m b a t e l e c o m a n d a t i p e r f a r s a l t a r e i n a r i a u n q u a r t i e r e d o p o l ’ a l t r o . I l M o v i m e n t o 5 S t e l l e s t a p e r p r e s e n t a r e u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e a l m i n i s t r o d e g l i T a j a n i , c h e h a c o m p e t e n z a s u l l ’ e x p o r t , c h i e d e n d o g l i p e r c h é i l g o v e r n o n o n s e g u a l ’ e s e m p i o d i M a d r i d : l o s p i e g h i a g l i i t a l i a n i s e h a c o r a g g i o ” . C o s ì i c a p i g r u p p o M 5 s i n c o m m i s s i o n e E s t e r i d i S e n a t o e C a m e r a , B r u n o M a r t o n e F r a n c e s c o S i l v e s t r i .