Roma, 23 set.-(Adnkronos) - "Il governo spagnolo ha approvato un embargo totale sulle armi a Israele che sospende anche linvio di materiali dual use. Chiediamo al governo italiano di fare lo stesso, in modo da fermare immediatamente non solo ogni fornitura militare residua di vecchie autorizzazioni, ogni transito di armi straniere dai nostri porti, ogni sdoganamento di materiale sospetto verso Israele, ma anche linvio di materiali a doppio uso come il nitrato dammonio e le micce esplosive che lesercito israeliano, secondo fonti palestinesi, starebbe usando per radere sistematicamente al suolo Gaza usando carri-bomba telecomandati per far saltare in aria un quartiere dopo laltro. Il Movimento 5 Stelle sta per presentare uninterrogazione parlamentare al ministro degli Tajani, che ha competenza sullexport, chiedendogli perché il governo non segua lesempio di Madrid: lo spieghi agli italiani se ha coraggio. Così i capigruppo M5s in commissione Esteri di Senato e Camera, Bruno Marton e Francesco Silvestri.