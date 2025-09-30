R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i r i n c o r r o n o l e v o c i s u u n ' i m m i n e n t e u n ’ a z i o n e m i l i t a r e d i I s r a e l e c o n t r o l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a c o n g r a v i r i s c h i p e r l ’ i n c o l u m i t à d e i c i t t a d i n i e p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i a b o r d o d i i m b a r c a z i o n i b a t t e n t i b a n d i e r a i t a l i a n a . E ’ g r a v i s s i m o c h e i l g o v e r n o s i m o s t r i d i f a t t o a c q u i e s c e n t e a d u n ’ a z i o n e c r i m i n a l e a s s o l u t a m e n t e i l l e g a l e , c h e s i a c o m m e s s a i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i o i n a c q u e p a l e s t i n e s i s o t t o p o s t e a u n b l o c c o n a v a l e c o n t r o i l t r a f f i c o d i a r m i v e r s o H a m a s c h e n o n p u ò a s s o l u t a m e n t e a p p l i c a r s i a l l ’ i n g r e s s o d i a i u t i u m a n i t a r i " . C o s ì i p a r l a m e n t a r i d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e d e l l e c o m m i s s i o n i E s t e r i e D i f e s a . " Q u e s t a m i s s i o n e è n e l l a p i e n a l e g a l i t à : è I s r a e l e c h e f e r m a n d o l a c o m m e t t e r e b b e u n c r i m i n e . Q u e s t a p a s s i v i t à è u m i l i a n t e p e r c h i u n q u e , t a n t o p i ù p e r c h i b l a t e r a d i s o v r a n i s m o . M e l o n i , T a j a n i e C r o s e t t o n o n p o s s o n o a n t e p o r r e i b u o n i r a p p o r t i c o n i l g o v e r n o c r i m i n a l e d i I s r a e l e a l l a d i f e s a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e d e l l a d i g n i t à n a z i o n a l e " , c o n c l u d o n o .