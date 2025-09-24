R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a p r i m a s e d u t a d e l S e n a t o d o p o l a n o t t e d a i n c u b o i n c u i l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a è s t a t a a t t a c c a t a c o m e f o s s e u n a f l o t t a m i l i t a r e n e m i c a , l a m a g g i o r a n z a c i h a i m p o s t o d i o c c u p a r c i d e l l a r i c h i e s t a d i c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n e a v a n z a t a d a l l a m i n i s t r a S a n t a n c h è . H a n n o f r e t t a , m o l t a f r e t t a , c e n e s i a m o a c c o r t i i n g i u n t a d e l l e I m m u n i t à , p e r c h é e v i d e n t e m e n t e è s t a t o d e t t o l o r o d i s b r i g a r s i , a o t t o b r e c i s a r à u n ' u d i e n z a i m p o r t a n t e p e r i l p o s s i b i l e r i n v i o a g i u d i z i o d e l l a m i n i s t r a , i n d a g a t a p e r u n d e l i t t o , l a t r u f f a s u i f o n d i C o v i d , c h e è g i à d i p e r s é g r a v e s e c o m m e s s o d a u n i m p r e n d i t o r e , m a d i v e n t a i n f a m a n t e s e c o m m e s s o d a u n a p a r l a m e n t a r e d i v e n u t a p o i m i n i s t r o " . C o s ì i r a p p r e s e n t a n t i d e l M 5 s n e l l a g i u n t a d e l l e E l e z i o n i e d e l l e I m m u n i t à d e l S e n a t o K e t t y D a m a n t e e A d a L o p r e i a t o . " C o r r o n o p e r s a l v a r e S a n t a n c h è c o n u n a r e l a z i o n e a s u p p o r t o d e l c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n e c h e f a a c q u a d a t u t t e l e p a r t i , n o n s o l o d a u n p u n t o d i v i s t a p o l i t i c o m a a n c h e s o t t o i l p r o f i l o t e c n i c o . C h i u n q u e c o n u n b r i c i o l o d i d i g n i t à a l p o s t o d i D a n i e l a S a n t a n c h é c o n a c c u s e c o s ì g r a v i s i s a r e b b e d i m e s s o , i n a t t e s a d e l l a c o n c l u s i o n e d e l l ' i t e r g i u d i z i a r i o . M a s a p p i a m o c h e l a d i g n i t à n o n a p p a r t i e n e a l l a m i n i s t r a S a n t a n c h é e a l l a s u a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e n o n l a i n v i t a a l a s c i a r e l a p o l t r o n a " , c o n c l u d o n o .