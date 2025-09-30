R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " D o p o a v e r d a t o p r o v a d i e s s e r e u n f i n e c u l t o r e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e s u l c a s o A l m a s r i , s u c u i l a m a g g i o r a n z a o g g i h a c o m p i u t o l ' e n n e s i m a c a p r i o l a g i u r i d i c a p e r s a l v a r e t r e e s p o n e n t i d e l g o v e r n o d a l l ' a z i o n e d e l l a m a g i s t r a t u r a , o g g i i l m i n i s t r o N o r d i o e s i b i s c e u n a l t r o s t r a f a l c i o n e s u l l a s t e s s a m a t e r i a , p a r l a n d o d i a c q u e n a z i o n a l i i s r a e l i a n e i n r i f e r i m e n t o a q u e l l e d i f r o n t e a l l a S t r i s c i a d i G a z a " . C o s ì g l i e s p o n e n t i M 5 s i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a l l a C a m e r a S t e f a n i a A s c a r i , F e d e r i c o C a f i e r o D e R a h o , V a l e n t i n a D ' O r s o e C a r l a G i u l i a n o . " C o m e a b b i a m o g i à r i c o r d a t o a l m i n i s t r o C r o s e t t o , e v i d e n z i a m o a N o r d i o c h e q u e l l e s o n o a c q u e p a l e s t i n e s i , d e l l o s t a t o p a l e s t i n e s e c h e i l g o v e r n o M e l o n i n o n v u o l e r i c o n o s c e r e e c h e d e v e n a s c e r e a t u t t i g l i e f f e t t i s e v e r a m e n t e s i v u o l e d a r e s e g u i t o a l m o t t o ' d u e p o p o l i d u e s t a t i ' o r m a i t r o p p e v o l t e s b a n d i e r a t o a v u o t o d a M e l o n i e T a j a n i . A n c h e o g g i N o r d i o m e r i t a d i e s s e r e b o c c i a t o i n d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " , c o n c l u d o n o .