R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " G l i s c o n t r i d i i e r i a M i l a n o s o n o i n a c c e t t a b i l i e v e r g o g n o s i , t a n t o p i ù è v e r g o g n o s o s t r u m e n t a l i z z a r e u n a s o l i d a r i e t à g i u s t a v e r s o i l p o p o l o p a l e s t i n e s e p e r g i u s t i f i c a r e v i o l e n z a e m e t t e r e a s o q q u a d r o u n a c i t t à . S i a m o p e r i l d i r i t t o a m a n i f e s t a r e , s i a m o c o n t r o i l d i r i t t o a m e t t e r e a s o q q u a d r o u n a c i t t à c o m e q u e l l a d i M i l a n o . Q u e l l o c h e è s u c c e s s o r i s c h i a d i f a r v e n i r e m e n o u n a m a n i f e s t a z i o n e p o p o l a r e p o s i t i v a c h e h a e s p r e s s o s o l i d a r i e t à a l p o p o l o p a l e s t i n e s e " . C o s ì M a u r i z i o L u p i , l e a d e r d i N o i M o d e r a t i , a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a p e r a n n u n c i a r e l ' a d e s i o n e a l p a r t i t o d e l l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e L a z i o R e n a t a P o l v e r i n i . " L a c o n d a n n a d e l l a v i o l e n z a è s e m p r e u n m o m e n t o g i u s t o e n e t t o , d e v e e s s e r e f a t t o d a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e , p r o p r i o p e r i s o l a r e q u e s t i f a c i n o r o s i e v i o l e n t i c h e u s a n o e s t r u m e n t a l i z z a n o t u t t o , p e r s i n o l a s o l i d a r i e t à a l p o p o l o p a l e s t i n e s e , p u r d i e s p r i m e r e v i o l e n z a c o n t r o l o S t a t o , c o n t r o i l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a e c o n t r o l a c o m u n i t à c i v i l e , p r o p r i o p e r q u e s t o b i s o g n a c h e q u e s t i v i o l e n t i v a d a n o i s o l a t i e c i s i a u n g i u d i z i o n e t t o e c h i a r o d a p a r t e d i t u t t i . I l n e m i c o s o n o i t e r r o r i s t i d i H a m a s , t u t t i n o i v o g l i a m o l a p a c e , l ' a b b i a m o d e t t o c o n c h i a r e z z a c h e I s r a e l e d e v e s m e t t e r e l ' i n v a s i o n e a G a z a e c h e b i s o g n a i n d i v i d u a r e u n a v i a d i p l o m a t i c a . Q u e s t a è l a s t r a d a e d è l ' u n i c a s t r a d a d a p e r c o r r e r e . L ' o p i n i o n e p u b b l i c a p u ò a i u t a r e i n I t a l i a c o m e i n E u r o p a e n e l m o n d o a f a r s ì c h e q u e s t a s t r a d a s i r a g g i u n g a e c i o è a d i a l o g a r e c o n I s r a e l e p e r c h é s m e t t a q u e s t a i n v a s i o n e " , c o n c l u d e .